غدا.. طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء2017-07-10 11:35:25
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 26 39
الإسكندرية 25 31
مطروح 24 30
بورسعيد 26 32
دمياط 24 31
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 25 39
السويس 26 40
العريش 22 35
نخل 20 37
طابا 22 38
الطور 26 37
مرسى علم 28 37
الغردقة 28 39
شرم الشيخ 28 40
رفح 21 35
كاترين 20 34
سيوة 23 38
المنيا 26 40
الفيوم 25 40
رأس سدر 26 39
أبوسمبل 27 40
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 26 41
سوهاج 27 41
الأقصر 28 43
أسوان 29 44
شلاتين 27 41
حلايب 29 39
الوادى الجديد 27 42
قنا 27 44
نويبع 29 41
السلوم 21 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 44
المدينة 26 43
الرياض 31 46
المنامة 34 41
أبوظبى 32 44
الدوحة 33 43
الكويت 33 52
دمشق 19 41
بيروت 27 32
عمان 22 38
القدس 22 34
غزة 25 33
بغداد 30 47
مسقط 32 37
صنعاء 18 31
الخرطوم 27 38
طرابلس 24 34
تونس 26 42
الجزائر 24 31
الرباط 18 28
نواكشوط 24 30
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 16 35
اسطنبول 20 29
اسلام اباد 25 32
نيودلهى 26 34
جاكرتا 24 32
بكين 27 36
كوالامبور 24 32
طوكيو 24 31
أثينا 24 35
روما 19 34
باريس 16 22
مدريد 19 34
برلين 14 23
لندن 14 19
مونتريال 15 26
موسكو 14 23
نيويورك 21 28
واشنطن 25 36
-
عباس يهدد بفرض عقوبات على "حماس".. ويرحب بقبول مشروع ترامب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لقبول مشروع الرئيس الأمريكى “دونالد ترامب” لدولة فلسطينية وفق حدود 1967 ؛ موضحا أنه يتطلع لتنفيذ تعهدات ترمب بالدعم الفعلي ...Sun, 09 Jul 2017 10:45:10 GMT
-
إصابة رجل أمن سعودي في إطلاق نار بالقطيف
صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، اليوم الإثنين، بتعرض رجل أمن لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي بمحافظة القطيف مساء أمس ...Mon, 10 Jul 2017 08:41:47 GMT
-
التعليم العالى: فصل تنسيق الشهادات العربية عن الأجنبية
قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي إنه سيتم فصل تنسيق الشهادات العربية عن الأجنبية على أن يتم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب ...Mon, 10 Jul 2017 08:27:45 GMT
-
الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة المساعدات الإنسانية للعراق إلى 211 مليون يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة قيمة المساعدات المقدمة للعراق إلى 211 مليون يورو للعام الحالي .. مؤكدا مواصلة دعمه لجهود الحكومة العراقية في عمليات بسط الاستقرار في ...Mon, 10 Jul 2017 07:55:15 GMT
-
وزير المالية: بيانات التضخم الشهرية "إيجابية جدا"
قال وزير المالية عمرو الجارحى اليوم الاثنين إن بيانات التضخم الشهرية التى أُعلنت فى وقت سابق من اليوم “إيجابية جدا” وتنبئ باستقراره فى فترة وجيزة عند مستويات ...Mon, 10 Jul 2017 07:39:41 GMT
-
اليوم.. محاكمة "بديع" و"الشاطر" و11 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 13 متهمًا، من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت ...Mon, 10 Jul 2017 06:10:00 GMT
-
هشام عرفات ينفي زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو
وأضاف “عرفات” ، في تصريحات لبرنامج “مساء DMC” المذاع على فضائية “DMC” مع الإعلامية إيمان الحصري أمس الأحد، أن هيئة السكة الحديد ستتحمل الفارق في أسعار السولار، ولن ...Mon, 10 Jul 2017 07:11:51 GMT
-
عرض خيالي من مالك موقع "فيس بوك" لشراء توتنهام
أكدت تقارير صحفية عالمية ، أن الأمريكي الشهير مارك زيوركبيرج مالك موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ينوي الاستثمار في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”. ...Mon, 10 Jul 2017 07:11:51 GMT
-
شرطي أمريكي يقبض على سرب من البط
ألقى شرطي من ولاية بنسلفانيا الأمريكية القبض على سرب مكون من أربع بطات، وهي تتجول في إحدى الطرقات بالقرب من أحد المنشآت التجارية في المنطقة. وقد شارك الشرطي صور ...Mon, 10 Jul 2017 06:41:02 GMT