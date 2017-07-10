أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك ” أن اللجنة الوزارية التي تراقب اتفاقية خفض الإنتاج لن تناقش احتمال إجراء مزيد من التخفيضات خلال اجتماعها العادي المقرر في 24 يوليو الجاري بمدينة سان بطرسبرج الروسية .

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة - في تصريح له في اسطنبول قبل المؤتمر العالمي للنفط ونقلته وكالة أنترفاكس الروسية - إن هذه المناقشات سابقة لأوانها.

وشكلت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة من أعضاء من أوبك ومن خارجها لمتابعة الاتفاقية العالمية بشأن تخفيضات النفط

يذكر أن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي صرح الأسبوع الماضي أن موسكو مستعدة لبحث مقترحات من بينها تعديل الاتفاقية إذا لزم الأمر.

وكانت أوبك وأعضاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا اتفقوا على خفض الإنتاج نحو8ر1 مليون برميل يوميا من يناير الماضي حتى نهاية مارس 2018 ، ولكن أسعار النفط هبطت منذ مايو نتيجة ارتفاع إنتاج النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين لا تشملهم الاتفاقية ، كما ارتفع أنتاج نيجيريا وليبيا وهما دولتان عضوان في أوبك وكلاهما مستثناة من الاتفاقية.