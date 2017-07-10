أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في النهوض بمنظومة التدريب من خلال إتاحة الفرصة أمام طلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم وتدريبهم بمختلف القطاعات للالتحاق بسوق العمل، وخاصة خلال فترة الإجازة الصيفية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وهالة صلاح مدير عام الجمعية.

وتم الاتفاق على إنشاء وحدات لابتكار الدواء المصري الجديد بالجامعات المصرية في كليات الصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، بالإضافة إلى تحويل الأفكار النظرية إلى براءات اختراع جادة يتم تطبيقها في المجال الصناعي.

كما ناقش الاجتماع تحديد آليات التنسيق بين الوزارة والجمعية في كافة المجالات من خلال إبرام بروتوكول تعاون بينهما يهدف إلى تدريب الطلاب والاستفادة من طاقات الشباب في العمل بالمصانع والشركات لسد احتياجاتها ، وتوفير الأيدي العاملة المدربة على التكنولوجيا الصناعية.

من جانبه، أعرب الدكتور سمير عارف عن توفير فرص تدريب لـ1500 طالب أثناء الدراسة وطوال فترة الصيف في عدد من التخصصات المختلفة كالهندسة والصيدلة والتجارة والعلوم.

وفي سياق متصل، بحث الوزير مع المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية كيفية تدريب طلاب الجامعات المصرية بواقع 1000 طالب بالشركات والمصانع.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها إنشاء قاعدة بيانات بأسماء وتخصصات خريجي الجامعات للاستفادة منهم، وإبرام بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والوزارة لتوفير فرص تدريب للطلاب وإعداد نموذج عملي لربط احتياجات سوق العمل والإنتاج بمستوى الخريجين.

ومن ناحية أخرى، التقى الوزير مع الدكتور شاكر موسى رئيس الأبحاث العلمية بكلية ألباني بنيويورك لبحث فكرة إنشاء مركز علمي للدواء بمشاركة رجال الأعمال والصناعة، وتطوير ذلك المجال باستخدام النانو تكنولوجي والخلايا الجذعية.