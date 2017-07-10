 Moheet on google
الإثنين 10 يوليو 2017 11:40 صباحاً
روابط سريعة
كنزي ابنة عمرو دياب ترقص داخل سيارة
عمرو دياب

كنزي ابنة عمرو دياب ترقص داخل سيارة

2017-07-10 11:24:19

اثارت كنزي ابنه الفنان عمرو دياب الجدل خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع من فيديو علي حسابها الخاص عبر موقع “الانستجرام ” .

وظهرت كنزي وهي ترقص مع صديقاتها داخل سيارة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3