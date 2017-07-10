أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الاثنين ان باريس شهدت الليلة الماضية عاصفة رعدية شديدة وتساقط كميات غير مسبوقة من الأمطار بلغت 49 ميليمترا في ساعة واحدة أي ما يعادل ثلاثة اسابيع من هطول متوسط للأمطار.

وغمرت مياه السيول نحو 20 محطة مترو انفاق مما أدى الى اغلاقها وأبرزت القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي غمر كميات هائلة من مياه الأمطار السلالم المؤدية لارصفة محطات المترو.

وقد تلقت قوات الاطفاء بباريس، خلال تساقط السيول، 1700 اتصال ونفذت 87 عملية تدخل في العاصمة والمناطق المحيطة بها.