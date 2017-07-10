أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة إحكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، حفاظا ًعلى الثروة النباتية في مصر، وصحة الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رئيس لجنة المبيدات، ومديري المعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لتقييم موقف سوق المبيدات الزراعية في مصر.

وقال البنا إنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة..لافتا إلى أن صحة المواطن المصري وتأمين غذائه تأتي في المقام الأول.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في مصر، لتنظيم عمليات الإتجار في المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.

وأوضح البنا أنه سيتم عمل نظام مطبقي المبيدات، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم في كافة المحافظات،مشيرا إلى أن ذلك النظام من شأنه أيضا توفير فرص عمل للشباب.

وكلف وزير الزراعة، لجنة المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ونائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، بإعداد خطة عمل لرصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية في الأسواق، وتأسيس نظام قوي متكامل ومستقر في هذا الشأن.

وأشار البنا إلى أنه سيتم أيضا عمل برامج لتوعية المواطنين والمزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات والإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة المواطنين وتأمين غذائهم.