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استقالة ثلاثة وزراء دولة برتغاليين بسبب دعوة إلى كأس أوروبا 2016
فوز البرتغال بكأس أوروبا 2016 في فرنسا،

استقالة ثلاثة وزراء دولة برتغاليين بسبب دعوة إلى كأس أوروبا 2016

2017-07-10 11:39:25
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تقدم ثلاثة وزراء دولة برتغاليين باستقالتهم على خلفية تحقيق بشأن دعوات تلقوها من أحد رعاة المنتخب الوطني لكرة القدم، لحضور مباريات كأس أوروبا 2016 في فرنسا، والتي أحرز المنتخب لقبها.

وقبل رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا استقالة وزير الدولة للشئون المالية فرناندو روتشا أندرادي، ووزير الدولة للصناعة جواو فاسكونسيلوس، ووزير الدولة للتدويل جورجي كوستا، مؤكدًا في بيان أصدره مكتبه في وقت متأخر من مساء الأحد، أن أي “اتهام” محدد لم يوجه إليهم في تحقيق النيابة العامة.

وتتمحور القضية حول رحلات نظمتها مجموعة “غالب” النفطية البرتغالية إلى فرنسا لحضور مباريات كأس أوروبا التي أحرزتها البرتغال للمرة الأولى، بفوزها في النهائي على المضيفة 1-صفر.

وتسببت القضية التي كشف النقاب عنها للمرة الأولى في أغسطس 2016، بتداعيات سياسية، لاسيما أن أندرادي كان في حينه منخرطًا في نزاع ضريبي بين الدولة التي يمثلها، والشركة النفطية، مما أثار شبهات بوجود تضارب للمصالح.

وشدد الوزراء الثلاثة على أن الهدف من استقالتهم هو “عدم التسبب بضرر” للحكومة، مؤكدين اقتناعهم بأن “تصرفهم لم يكن غير قانوني”.

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