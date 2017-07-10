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أمير الكويت يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - الكويت

أمير الكويت يستقبل مستشار الأمن القومي البريطاني

2017-07-10 11:13:19
أ ش أ

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة مارك سادويل والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الحالية للكويت .

حضر اللقاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

يذكر أن مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سادويل - الذي وصل الى الكويت فى وقت سابق - سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون مساء اليوم بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية.

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