استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة مارك سادويل والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الحالية للكويت .

حضر اللقاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

يذكر أن مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سادويل - الذي وصل الى الكويت فى وقت سابق - سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون مساء اليوم بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية.