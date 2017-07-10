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اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بـ1.7 مليار جنيه
طارق عامر محافظ البنك المركزي

اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بـ1.7 مليار جنيه

2017-07-10 11:34:52
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.
وأكد “المركزي” في بيان، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
وتستدين الدولة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 110.75 مليار جنيه، خلال شهر يوليو الجاري، مقابل نحو 88.6 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام 2016، بارتفاع 25%.
وأدى الاعتماد على أدوات الدين، إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في العام الجاري، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه العام الماضي.

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