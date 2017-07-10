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الحوثيون يقتحمون سكن جامعة صنعاء ويطردون أساتذتها
جامعة صنعاء - اليمن

الحوثيون يقتحمون سكن جامعة صنعاء ويطردون أساتذتها

2017-07-10 11:19:05
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أفادت مصادر أكاديمية يمنية، اليوم الاثنين، بأن مسلحون حوثيون اقتحموا سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، وطردوا اثنين من أساتذتها وأسرهم، تنفيذا لأوامر من رئيس الجامعة غير الشرعي فوزي الصغير الذي فرضته مليشيات الحوثي في هذا المنصب.

وأكدت المصادر - وفقا لما ذكرته قناة “العربية الحدث” - أن هذه التصرفات أثارت استياء العديد من أساتذة الجامعة الذين عبروا عن استنكارهم للتصرفات غير المقبولة وغي الإنسانية، باستهداف أكاديميين معينين وأسرهم بطريقة انتقائية.

كانت إدارة الجامعة برئاسة القيادي الحوثي فوزي الصغير قد وجهت رسائل لأكثر من 30 أسرة، أغلبهم أبناء أساتذة متوفين، وطالبتهم بإخلاء مساكنهم.

وعبر أحد أعضاء هيئة التدريس، عن مخاوفه من أن يكون وراء هذه الأفعال دوافع طائفية تستهدف البعض دون غيرهم، من الأساتذة المخالفين فعلا وغير المستحقين، موضحا أن هناك عددا من الموظفين المقربين من رئاسة الجامعة يسكنون في شقق خاصة بأعضاء هيئة التدريس.

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