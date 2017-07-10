افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين في مدينة يكاتيرينبورج الروسية معرض “اينوبروم” الصناعي، والمنعقد حتى 13 من يوليو الجاري.

وقال الرئيس بوتين خلال افتتاح المعرض ؛ وفقا لما أرودته قناة “روسيا اليوم” إن “الصناعة الذكية” تحدد نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الرقمية في الوقت الراهن تنمو بوتيرة سريعة مشابهة للإنترنت عندما ظهر.

وأكد بوتين أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للاقتصاد الرقمي وأن المستقبل هو لهذا النوع من الاقتصاد ، وذلك في إشارة منه لأهمية دور التقنية الحديثة في الاقتصاد .

ويشهد المعرض هذا العام حضورا بارزا لليابان، التي حظيت بدور شريك للمعرض الصناعي ، بالإضافة إلى 30 شركة مصرية، تهدف للترويج للمنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها بمحور قناة السويس.

ويعد “اينوبروم” المعرض الصناعي الأول في روسيا والمنطقة ويركز في دورته الحالية على الصناعات المعدنية والهندسية الثقيلة، ويشارك به أكثر من 640 مجموعة صناعية عملاقة من 18 دولة ويزوره أكثر من 50 ألف متخصص من 95 دولة وأكثر من 1200 إعلامي من مختلف دول العالم.

ويمثل “اينوبروم” منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا ، حيث يعرض خلاله أحدث ما توصلت إليه الشركات الروسية في مجالات الصناعات الثقيلة والمعدنية والإلكترونية والسيارات والسفن والمعدات الزراعية والروبوتيكس وتكنولوجيا المعلومات.