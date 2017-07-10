بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع عماد الحمامي، وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، تعزيز التعاون بين البلدين مع مركز التكامل المتوسطي من خلال دعم مشروعات الشباب في كل من مصر وتونس، ودخول ذلك في مقررات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية التونسية، مع الإسراع في عقدها في القاهرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وعقد منتدى أعمال على هامش اجتماع اللجنة.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - في بيان لها - إن الاجتماع بين الوزيرين جاء على هامش مؤتمر “الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ..مهارات أفضل وظائف أكثر” ، بحضور مراد الزين، مدير مركز التكامل المتوسطي، والسفير نجيب المنيف، السفير التونسي لدى القاهرة.

وبحث الاجتماع التعاون في التعليم المهني، مما يساهم في الارتقاء بمستوى العمالة في مصر وتونس، والاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول لنقلها لكلا البلدين.

وفي هذا الإطار، أكدت نصر أهمية توزيع المنح مع الشركاء في التنمية لضخ أكبر نسبة منها في الارتقاء بالتعليم المهني.

وأكد الوزير التونسي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الاستثمار ودعم العمالة، كما أوضح السفير التونسى أن نحو 85% مما تم الاتفاق عليه من مقررات الدورة الخامسة عشر للجنة الوزارية المصرية التونسية تم تنفيذه.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله أمس بالعمل على دعم رأس المال البشري، وربط التعليم بقابلية التوظيف وتوفير التوجيه المهني للطلاب، والعمل مع القطاع الخاص لتزويد الشباب بفرص التدريب والتوجيه، والتدريب على مهارات ريادة الأعمال وتشجيع السياسات العامة الداعمة للشركات الناشئة ، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والوصول إلى التعليم الجيد للجميع إلى جانب ربط النظم التعليمية بسوق العمل.

وناقش المؤتمر توفير مناخ عمل وسياسات عمل محفزة، ودعم الشباب لإنشاء شركات ناشئة خاصة بهم، ودعوة القطاع الخاص لتشغيل الشباب بأجور تنافسية وضمان اجتماعي.