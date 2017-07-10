انتقد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف ، صحيفة “نيويورك تايمز” لما ساقته من تفاصيل لقاء الرئيسين بوتين وترامب في هامبورج مؤخرا ، واصفا رواية هذه الصحيفة لهذا اللقاء بالسخيف .

وقال بيسكوف لقناة التلفزيونية “روسيا – 1” اليوم ” الاثنين” ” إن رواية صحيفة “نيويورك تايمز” هي سلسلة من السخافات لأن اللقاء جمع شخصين فقط” ، وأضاف ” من أين لهذه الصحيفة أن تعرف ما تم مناقشته ، ومن رفع صوته على الآخر ، إذا كان أحدا ما رفع صوته أصلا “.

وأشار بيسكوف إلى أن كل ما ذكرت الصحيفة الأمريكية عن لقاء ترامب وبوتين هو مجرد بلاغة ورائها رواة قصص كبار يبذلون كل ما بوسعهم لمنع موجة العداء ضد روسيا أن تهدأ .

يُذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” نقلت عن مسئول بالبيت الأبيض، أن الرئيسين الروسي والأمريكي ناقشا في هامبورج ولمدة 40 دقيقية من اجتماعهما التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية ، وأن ترامب رفع صوته على بوتين أكثر من مرة خلال بحث هذا الموضوع .