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مصدر روسي: طائرة استطلاع تابعة للناتو حلقت فوق بحر البلطيق
طائرة استطلاع

مصدر روسي: طائرة استطلاع تابعة للناتو حلقت فوق بحر البلطيق

2017-07-10 10:34:36
أ ش أ

أفاد مصدر عسكري روسي اليوم  الاثنين بأن طائرة استطلاع أجنبية اقتربت بشكل خطر من طائرة ركاب كانت متوجهة من هلسنكي إلى ميونيخ فوق بحر البلطيق نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المصدر - وفقا لقناة “روسيا اليوم” - ” إن طاقم طائرة الركاب “أيه - 321 ” المتوجهة من هلسنكي إلى ميونيخ أبلغ أثناء تحليقه فوق بحر البلطيق على مسافة 100 كم من مدينة كالينينجراد بأن نظام الإنذار في الطائرة .. مشيرا إلى اقتراب طائرة حربية أجنبية بشكل خطر ، تحلق على مسافة 150 مترا فوق طائرة الركاب” .

وأضاف المصدر أن الطائرة “ايه - 321” تمكنت بفضل جهود طاقمها من الابتعاد عن الطائرة الحربية.. موضحا أن الحادثة وقعت فوق المياه المحايدة ببحر البلطيق.

وأشار إلى أن الطائرة الحربية ، بحسب المعطيات الأولية ، كانت تعود إلى إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

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