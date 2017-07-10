بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، التعاون الثنائي فى مجال مكافحة الفساد ودعم قطاع التعليم الفنى، والتوسع فى الاستثمار فى جميع القطاعات، والدعم والتنسيق المشترك فى جميع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تحقيق التعاون الإقليمى فى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم ، إن نصر دعت مديرة الوكالة الأمريكية إلى دعم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات، وكذلك دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهى الصغر، ودعم صندوق تمكين المرأة اقتصاديا الذى أنشئ بالتعاون مع البنك الدولى، ومبادرة الشراكة فى أفريقيا، مؤكدة أهمية دعم المرأة فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المرأة المعيلة فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2017 عاما للمرأة.

وأكدت مديرة الوكالة الأمريكية قوة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة وما تتسم به من طابع استراتيجي، مشيرة إلى تطلع الإدارة الأمريكية لعقد شراكة قوية مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

يذكر أن حجم المساعدات الاقتصادية الأمريكية التى حصلت عليها مصر منذ بداية برنامج المساعدات بلغ نحو 30 مليار دولار، وجارى التباحث بين الجانبين حول تخصيص الوكالة 104 ملايين دولار لقطاعات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى والزراعة والتعليم الأساسي والصحة والمياه والصرف الصحى.