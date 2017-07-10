أكد ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزارة التموين، إن إجراء تحديث البطاقات التموينية سينتهي بعد 6 أيام فقط، حيث إنه من المقرر أن ينتهي في منتصف الشهر الحالي، مطالبًا المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم قبل انتهاء الفترة المتبقية حتى لا يواجههم مشاكل.

وأضاف “رمضان”، في تصريحات هاتفية، لبرنامج “صباحك عندنا”، المذاع على فضائية “المحور”، صباح اليوم الاثنين، أن عملية التحديث شملت 19 مليون مواطن فقط، من إجمالي 70 مليون مواطن مستفيد من البطاقات التموينية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة التموين أن هناك طريقتين لتحديث البيانات، عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال استمارة في مكتب التموين، ومن ثم إرسالها إلى مكتب البريد، مؤكدًا على أن كل هذه الخدمات مجانية.