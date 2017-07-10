صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، اليوم الإثنين، بتعرض رجل أمن لإطلاق نار أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعي بمحافظة القطيف مساء أمس الأحد، مما نتج عنه تعرضه لإصابات من شظايا زجاج المركبة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الناطق الرسمي قوله: إن “حالة المصاب الصحية مستقرة، وباشرت الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة لتحديد دوافعها والمتورطين فيها”.

يأتي هذا بعد يومين من تأكيد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن “الجهات الأمنية ستحاسب كل من يحاول العبث باستقرار المملكة،” وذلك خلال تقديمه واجب العزاء لوالدي رجلي أمن قتلا في اعتداءين إرهابيين بحي المسورة في العوامية بالقطيف.