ذكرت صحيفة “ازفستيا” الروسية أن موسكو تدرس إمكانية خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدي منظمة حلف شمال الأطلنطى “الناتو” وإحالة مهامها الدبلوماسية إلى القائم بالأعمال المؤقت بعد ترك الممثل الروسى الدائم لدي الحلف الكسندر جروشكو منصبه اليوم الإثنين.

وذكرت مصادر بوزارة الخارجية الروسية للصحيفة، أن القرار الروسي قد يرجع إلى احتمالية عدم ميل الناتو إلى لإجراء أي حوار بنّاء وتحول المناقشات داخله إلى اتهامات ضد الجانب الروسي.

وقالت الصحيفة إن اجتماعاً لمجلس حلف شمال الاطلنطي وروسيا على مستوى السفراء من المقرر أن يعقد بمقر الحلف في بروكسل في 13 من يوليو الجاري، لكن موسكو تشك في إمكانية أن يحقق هذا الاجتماع أية نتائج، حيث أن الحلف حسب وجهة النظر الروسية “لا يريد الاستماع إلى الموقف الروسي” و ” يصر على اتخاذ موقف توجيه الاتهام لروسيا وتحميلها مسئولية ما يحدث في أوكرانيا”.

وقال نائب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير دزاباروف لوسائل الإعلام، إن إجراءات روسيا المحتملة ستكون مبررة نظرا لرفض الحلف التعاون مع موسكو. في الوقت نفسه، أعرب عن اعتقاده أنه لا ينبغي استبعاد التغيير في موقف الناتو نتيجة الأوضاع الصعبة في العالم.