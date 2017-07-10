قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي إنه سيتم فصل تنسيق الشهادات العربية عن الأجنبية على أن يتم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية نهاية يوليو الحالي .

وأضاف عطا - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أنه سيتم البدء بفتح باب التقدم للشهادات العربية أولا يليها الشهادات الأجنبية نظرا لتأخر إعلان نتائج الأخيرة، مشيرا إلى توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى بسرعة البدء مقارنة بالعام الماضى، والتى كانت قد انطلقت 13 أغسطس.

من ناحية أخرى، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا عبر الموقع الرسمى 87 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها وحتى الآن.

وأوضح المشرف على التنسيق أن الامتحانات تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأية إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالى حددت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، موضحة أن الكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج، وأن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة.