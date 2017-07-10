القوات العراقية تحاول القضاء على آخر ما تبقى من "داعش" بـ"القليات" في الموصل القديمة

أفادت مصدر ميدانية عراقية اليوم الاثنين ، بأن هناك ما يقرب من 30 إلى 60 مسلحا من تنظيم داعش يحتجزون عددا من الأسر كرهائن ، والقوات العراقية المشتركة تحاول القضاء على المسلحين بمنطقة القليات قرب نهر دجلة بالموصل القديمة .

وقال المصدر - لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية :”إن القوات العراقية تحاول القضاء على آخر ما تبقى من عناصر تنظيم داعش .. ومازال هناك مجموعة من عناصر التنظيم محاصرة في منطقة القليعات .. موضحا أن ما يقرب 60 مسلحا قاموا باحتجاز عدد من الأسر واستخدامهم كدروع بشرية لمقاومة القوات العراقية في آخر رمق بمنطقة القليات القريب من نهر دجلة بالموصل القديمة”.

كما أشار المصدر إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يحاول أيضا القضاء على آخر ما تبقى من عناصر التنظيم في منطقة الشهوان .. لافتا إلى أنه فور انتهاء القوات العراقية من مهامها ، ستعلن مدينة الموصل محررة بالكامل .