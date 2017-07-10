أشاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بتفاني وإخلاص نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدبلوماسي الجزائري أحمد بن حلي؛ الذي وافته المنية صباح الأحد للدفع بالعمل العربي المشترك والذود عن مصالح أمته وقضاياها العادلة.

وقال بوتفليقة - في برقية عزاء إلى عائلة بن حلي - “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ انتقال المغفور له بإذن الله تعالى السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى رحمة الله وعفوه.. وأمام هذا المصاب الجلل، أعرب لكم عن أخلص عبارات التعازى والمواساة القلبية سائلا الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويرزقكم وإخوانه ومحبيه وكافة الأسرة الكريمة جميل الصبر والسلوان”.

وأكد الرئيس بوتفليقة، “أن الجزائر فقدت واحداً من أبنائها البررة.. فقد أمضى حياته فى خدمة بلاده وإعلاء صوتها فى المحافل الدولية، بحيث أهلته خصاله الإنسانية الحميدة وكفاءته المهنية لتبوأ مناصب عديدة ورتب عالية خلال مسيرته الدبلوماسية الحافلة بالبذل والعطاء والتى كانت بحق محل تقدير واحترام الجميع”، معدداً صفات الفقيد “يشهد له بتفانيه وإخلاصه للدفع بالعمل العربى المشترك والذود عن مصالح أمته مبادئها وثقافتها وحقوقها و قضاياها العادلة”.