سيناتور روسي يرد على مقولة "ترامب وقع في مصيدة بوتين"2017-07-10 09:01:35
سخر عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف من المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي، التي قالت إن “ترامب وقع في مصيدة بوتين” أثناء لقائهما في هامبورج.
جاء ذلك ردا على مقال كتبته بساكي لـ “CNN” عقب محادثات الرئيسين وقالت فيه: “الروس تغلبوا على الرئيس الأمريكي، وهذا كان متوقعا جدا. وهو سمح لذلك أن يحدث”.
كما انتقدت قلة تحضير ترامب واصفة ذلك بـ”أهم حدث دبلوماسي في العام الحالي”، إضافة إلى عجزه عن الضغط على روسيا بشأن تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية.
وفي تعليقه على كلام بساكي شكك بوشكوف في قدراتها التحليلية، مذكرا بأخطائها الجغرافية السابقة.
وقال بيسكوف في تغريدة: “لكي تكسب صفة الخبير في الولايات المتحدة يكفيك القول “ترامب وقع في مصيدة بوتين”. وها هي بساكي التي لا تميز بين إيران والعراق، أصبحت خبيرة في “CNN”.
واعتبر السيناتور ظهور بساكي بصفة خبيرة دليلا على تدهور المستوى العقلي للطبقة السياسية الأمريكية.
وقال: “عندما تمثل بساكي كخبيرة بعد أن كانت تضحك العالم كله بجهلها، فهذا يكشف كثيرا عن المستوى العقلي للطبقة السياسية الأمريكية”.
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