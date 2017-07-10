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إيناسيو: النقص العددي وراء التعادل مع أهلي طرابلس
البرتغالي أوجستو إيناسيو

إيناسيو: النقص العددي وراء التعادل مع أهلي طرابلس

2017-07-10 09:04:36
ا ش ا

أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، أن النقص العددي نتيجة طرد “الونش” أثر بالسلب علي أداء الفريق وخاصة في التعامل مع الهجمات المرتدة التي أجادها فريق أهلي طرابلس بسرعة ودقة.

وعبر إيناسيو عن حزنه لخروج فريقه من دوري أبطال إفريقيا إثر تعادله مع أهلي طرابلس الليبي، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد،  علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار منافسات دوري المجموعات للبطولة الإفريقية.

وأضاف أن المباراة اتسمت بالصعوبة وزادت صعوبتها بعد طرد الونش واحتساب ركلة جزاء لفريق أهلي طرابلس، مؤكداً أنه لا يعلم شيء عن إقالته وتوجه بالشكر لجماهير الزمالك على دعمها للفريق.

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