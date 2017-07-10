عبر طلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لكل منهما في ختام مباريات دوري المجموعات.

وأضاف يوسف - عقب اللقاء - “التأهل له مذاق خاص عندما يأتي علي حساب فريق بحجم وقيمة الزمالك على ملعبه ووسط وجماهيره”، مؤكداً احترامه للزمالك ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه.

وقال يوسف، إن المباراة كانت صعبة ولكن نجحنا في التعامل معها وفقا للمعطيات التي تواجدت علي أرضية الملعب، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً ودخل معسكره بالإسكندرية قبل المباراة بالوقت الكافي وهذا يعتبر أحد العوامل المؤثرة في سير المباراة.

وأشار المدير الفني لأهلي طرابلس، إلى أن بداية المباراة لم تكن موفقة بالنسبة لفريقه، ولكن سرعان ما نجح في تدارك الأمر، مؤكدا أن أهلي طرابلس كان بإمكانه تحقيق الفوز وليس التعادل.