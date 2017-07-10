نفى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وجود أي زيادة لأسعار تذاكر القطارات والمترو.

وأضاف “عرفات” ، في تصريحات لبرنامج “مساء DMC” المذاع على فضائية “DMC” مع الإعلامية إيمان الحصري أمس الأحد، أن هيئة السكة الحديد ستتحمل الفارق في أسعار السولار، ولن تقوم بزيادة الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية.

ومن جهة أخرى قال عرفات، إن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرتها الحكومة منذ أيام ستزيد من قيمة الكهرباء التي تستهلكها خطوط المترو الثلاثة، بمبلغ يصل إلى ستة ملايين جنيه شهرياً.

وأكد “عرفات” أنه جار العمل في المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، وأنه بدأ العمل في الخط الرابع، مضيفاً إلى أنه مستقبلاً عند الانتهاء من هذه المراحل سيتم تقسيم تذكرة المترو إلى مراحل معينة.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع قومي لتطوير وتحديث السكة الحديد في مصر، مضيفا أن تكلفة تطوير الكيلو الواحد من السكة الحديد تصل إلى 27 مليون جنيه، موضحا أن مصر بها 5000 كيلومتر من السكك الحديدية، وأن الحكومة ستقوم بتطوير وتحديث الخط الطولي “القاهرة -السد العالي”، “القاهرة- الإسكندرية” بطول حوالي 1000 كيلومتر بتكلفة قدرها 36 مليار جنيه، للبنية التحتية للسكك الحديدية فقط بدون القطارات والجرارات، والتي وضعت الحكومة خطة لتصنيعها في مصانع مصرية.