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الشرطة الأمريكية تبحث عن واضع "المسيح" على سور مسجد
الشرطة الامريكية

الشرطة الأمريكية تبحث عن واضع "المسيح" على سور مسجد

2017-07-10 08:42:59
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أقدم مجهولون في ولاية نيويورك بوضع صورة للمسيح مصلوبا على سور أحد المساجد في منطقة لونغ أيلاند بولاية نيويورك شمال شرقي البلاد، مما سبب حالة استنفار أمني للشرطة الأمريكية.

وقال بيان للشرطة الأمريكية أنهم يبحثون عن الأشخاص الذين وضعوا الصورة، وأضاف أن الحادثة قد تكون “جريمة كراهية” ضد المسلمين.

وعلق فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” أن التعصب الأعمى قد يكون وراء الحادثة.

يذكر أن الجالية المسلمة في عديد من الدول الغربية تعاني من ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، ويتعرضون أحيانا لاعتداءات بحسب مراكز المجتمع المدني.

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