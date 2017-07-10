أكد الكاتب الإماراتي سلطان العميمي أن الشعب القطري من أكبر المتضررين من نتائج خروج قطر عن منظومة مجلس التعاون الخليجي وانتهاجها سياسة غريبة في دعم الحركات الإرهابية.

وأشار “العميمي” في تغريدات له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن اتجاه النظام القطري حاليا لتجنيس بعض المقيمين بقطر، يعكس عدم ثقته في أبناء بلده، كما أن نسبته هؤلاء المجنسين إلى بعض القبائل أثار استياءها.

وتابع: “الأخبار التي تصل إلى مسامعنا تقول إن عددا غير قليل من أهل قطر غادروا لأوروبا وبدأوا بالبحث عن عقارات نظرا لقلقهم من الواقع الحالي ببلدهم؛ حيث إن حالة الطوارئ في قطر ارتفعت إلى 100%، لافتا إلى الناس في قطر باتوا خائفين من التواصل مع أهلهم في السعودية والإمارات، خاصة بعد القبض على بعض من تواصلوا”.

وأضاف “العميمي”، أن صحافة إيران باتت تدافع عن النظام القطري وسط تأييد من تجار إيران -الرابح الأكبر- الذين أصبحوا يتمنون ألا تنتهي الأزمة في قطر حتى يزداد ربحهم؛ فعناصر الحرس الثوري الإيراني أصبحت تدخل قطر مع السفن والطائرات المدنية الإيرانية باللباس المدني.

واختتم: “أعان الله أهل قطر على سياسة النظام القطري”.