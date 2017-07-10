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عرض خيالي من مالك موقع "فيس بوك" لشراء توتنهام
الأمريكي الشهير مارك زيوركبيرج مالك موقع التواصل الاجتماعي

عرض خيالي من مالك موقع "فيس بوك" لشراء توتنهام

2017-07-10 09:02:36
ا ش ا

أكدت تقارير صحفية عالمية ، أن الأمريكي الشهير مارك زيوركبيرج مالك موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ينوي الاستثمار في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وأشارت صحف بريطانية، إلى أن سادس أغني رجل في العالم مارك زيوركبيرج، يفكر جدياً في شراء نادي توتنهام الإنجليزي، خاصة وبعد العائدات المالية الكبيرة التي تعود إلى الأندية من البث التلفزيوني للدوري الأكثر مشاهدة.

وقالت إن رجل الأعمال الأمريكي مارك زيوركبيرج، على استعداد لدفع 2 مليار جنيه إسترليني، من أجل موافقة المالك الحالي لنادي توتنهام الإندليزي على بيعه.

جدير بالذكر أن الملياردير جو لويس مالك نادي توتنهام رفض في وقت سابق عرضاً بقيمة 882.6 مليون جنيه استرليني لبيع النادي اللندني، مطالباً بـ 2 مليار جنيه إسترليني للموافقة على بيعه.

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