مرتضى منصور ينفي التفاوض مع ايهاب جلال لتدريب الفريق2017-07-10 08:45:15
أعرب ساسى بوعون رئيس نادى أهلي طرابلس الليبي عن سعادته البالغة بتعادل فريقه، مع نادي الزمالك على أرضه وبين جماهيره بهدفين لكل فريق والتأهل لدور الثمانية ببطولة إفريقيا، قائلا “هذا التعادل بطعم الفوز ونهديه إلى الشعب الليبي”.
وأضاف رئيس النادي - فى تصريح بعد المباراة - نهنئ شعبنا بالإنجاز الإفريقي وأتمنى أن نستمر فى البطولة لأن طموحنا بلا حدود رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا ليبيا والتي تؤثر على الرياضة بشكل عام وعلى كرة القدم بشكل خاص.. وأكرر الشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري والمدرب القدير طلعت يوسف وكل عنصر فى الفريق على الإخلاص والروح القتالية والعزيمة والإصرار ولابد من توجيه الشكر إلى الجماهير التي ساندتنا والجماهير المصرية على الاستقبال والترحيب بالبعثة وهذه المشاعر ليست غريبة على الشعب المصري الشقيق”.
من جهة أخرى .. انتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تصرفات بعض العناصر من المشجعين امتناعهم عن مساندة الفريق وقيامهم بتكسير مقاعد فى المدرجات، مؤكدا “أن هذه أخر مرة أوافق فيها على حضور الجماهير المدرجات لأن بعض العناصر المندسه تسيئ إلى المشجعين المخلصين”.
وقال منصور “إننا نقدم التهنئة لفريق أهلي طرابلس الشقيق على الأداء والاستمرار في البطولة ونتمنى لهم التوفيق”.
ونفى رئيس نادي الزمالك مجدداً ما تردد عن أنه يفاوض إيهاب جلال مدرب المقاصة لتولي تدريب الفريق، قائلاً “إيهاب جلال مدرب محترم ولكن لم أتحدث معه إطلاقا وكل هذا الكلام شائعات يطلقها الوكلاء ليتمكن أى مدرب من فرض شروطه وبالنسبة لمباراة اليوم فقد ثبت كل ماقلته أن هناك مجموعه من اللاعبين لا تصلح لتلعب في الزمالك ولذلك سيتم الاستغناء عن خمسة لاعبين على الأقل”.
وشدد منصور، على أنه لم يطلب رحيل المدرب إيناسيو وسيجتمع معه الاثنين ، لمناقشة كل ما يتعلق بالفريق والقائمة والجهاز المعاون، وتابع “سأطلب من المدير الفني الاستعانة بمدربين مصريين فى الجهاز ولكن أنا أشعر بالظروف التي يعمل فيها المدرب البرتغالي وفي حالة إذا طلب الرحيل فسنستجيب لطلبه”.
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