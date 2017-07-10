حذرت نقابة الصحفيين اليمنية من تراجع الحريات الإعلامية في البلاد وذلك في ظل استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي .

وذكرت النقابة، في بيان لها أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين، أن هذه الانتهاكات وصلت إلى حجب مواقع إلكترونية، فضلا عن وقف صرف الرواتب بالإضافة إلى الاعتداء المباشر على الصحفيين .

وكانت نقابة الصحفيين اليمنية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 21 صحفيا منذ بدء الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، فيما لا يزال 18 صحفيا آخرين مصيرهم مجهولا في سجون المليشيات الحوثية .