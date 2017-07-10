مرتضى منصور : عشت أسوأ يوم في حياتي خلال مباراة الفريق أمام أهلي طرابلس

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رفضه التام لتحمل ناديه قيمة التلفيات التي حدثت في ملعب برج العرب بعد تحطيم رابطة ألتراس وايت نايتس لمدرجات الملعب عقب المباراة.

وكانت رابطة ألتراس الزمالك قامت بتحطيم مدرجات ملعب برج العرب بعد وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل مع أهلي طرابلس الليبي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

من جهة أخرى ، قال رئيس نادي الزمالك إنه عاش أسوأ يوم في حياته خلال مباراة فريق الكرة أمام أهلي طرابلس الليبي.

وأوضح رئيس الزمالك بأنه حزين للغاية من مستوى الجماهير في لقاء أهلي طرابلس وخروجهم عن النص وعدم دعمهم للفريق في أصعب اللقاءات.