اليوم.. محاكمة "بديع" و"الشاطر" و11 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 13 متهمًا، من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت ...