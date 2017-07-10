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حساب محمد صلاح على تويتر يصل إلى 2.5 مليون متابع
محمد صلاح

حساب محمد صلاح على تويتر يصل إلى 2.5 مليون متابع

2017-07-10 08:34:19
متابعات

وصل الحساب الرسمي للنجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على موقع تويتر إلى مليوني ونصف المليون متابع من جميع أنحاء العالم.

ويحظى صلاح بمتابعة العديد من مشجعي نادي ليفربول ومتابعي الكرة الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة ليصل حسابه إلى 2.5 مليون متابع.

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