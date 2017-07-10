ألقى شرطي من ولاية بنسلفانيا الأمريكية القبض على سرب مكون من أربع بطات، وهي تتجول في إحدى الطرقات بالقرب من أحد المنشآت التجارية في المنطقة.

وقد شارك الشرطي صور البطات الأربع على صفحته على “فيس بوك”، بعدما عثر عليها وهي تتجول دون رقابة في شمال فيلادلفيا.

وقال بيان للشرطة إنها تمكنت من العثور على صاحبة البطات سيندي أوسيكي، وأعادتها إليها بعد عملية بحث مضنية في المكان، بحسب ما ذكر موقع 24 الإماراتي.

وقالت سيندي معلقة على الحادث: “لقد فوجئت عندما رأيت بطاتي داخل سيارة الشرطة، كان منظرًا طريفًا حقًا ، ولحسن الحظ قام الجميع بإطعام البطات ولم يتعرض لها أحد بأي أذى”.

وأضافت سيندي أن البطات الأربعة لم تعتد الخروج من حديقة منزلها من قبل، وعبرت عن شكرها الشديد للشرطي الذي حرص على سلامة البطات، وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.