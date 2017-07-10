مقتل 40 عنصرا من "قوات سوريا الديمقراطية" في قصف للتحالف الدولي بالخطأ على الرقة

لقي 40 عنصرا من “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من واشنطن مصرعهم ، في قصف جوي لقوات التحالف الدولي على ريف الرقة أصاب بالخطأ موقعا تابعا لسوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر محلية سورية - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) الاثنين - ” إن مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية خلال استهدافها مواقع لـ”داعش” في قرية العكيرشي، مما أسفر عن مقتل 40 عنصرا وإصابة آخرين “.

في سياق آخر ، أفاد ناشطون سوريون بأن قوات التحالف نفذت غارات على الرقة - أمس - أسفرت عن مقتل 23 مدنيا وإصابة 50 آخرين ، فضلا عن مقتل عدد من المدنيين في المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) وبين داعش في محاور مدينة الرقة ومناطق متفرقة داخل المدينة.