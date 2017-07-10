اليوم .. نظر دعوى إلزام أحمد الفيشاوي بدفع أجر حضانة وإقامة ابنته بلندن2017-07-10 08:25:38
تنظر محكمة أسرة قسم الجيزة، اليوم، الاثنين ، الدعوى القضائية المقامة من هند الحناوى، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، والتى تطالب فيها بإلزامه بدفع أجر حضانة ومسكن لابنته “لينا” .
يذكر أن شعبان سعيد محامى هند الحناوى قد قدم للمحكمة الجلسة السابقة حافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل “الفيشاوى”الصغير فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبا عن عام 2015 و2016 حتى الفيشاوى “الصغير فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبا عن عام 2015 و2016 حتى الآن، كما قدم التحري الصادرة من قسم شرطة الدقى عن دخل الفنان والذى اكتفى بعبارة ” يعمل ممثل وحالته ميسورة ” وشهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات واﻷفلام التى شارك فيها الفنان وبلغ إجمالي عددها مسلسلين و6 أفلام ” القرد يتكلم -المطاردة - يوم ستات - سكر مر- أوﻻد رزق - هاتولى راجل” علاوة على موافقة “الفيشاوى الصغير” على سفر نجلته للتعليم بالخارج.
وكانت هند الحناوى، طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته “لينا” ومصروفات دراستها بلندن وأجر مسكن وحضانة لها، وبعد تغيب الفيشاوى عن الجلسات وتعذر تسوية الأمر وديا، تمت إحالة الطلبات إلى محكمة اﻷسرة لتفصل فيها.
وكشفت “الحناوى” عن أن “الفيشاوى” وقع على أوراق تفيد بموافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها الآن بلندن، وأعطاها حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ “لينا” ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة رغم يسار حاله، وأنها هى من كانت تتولى اﻹنفاق على ابنتها منذ وﻻدتها.
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