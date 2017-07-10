يسعى حوالى 5آلاف رجل إطفاء لإخماد عدد من حرائق الغابات فى كاليفورنيا، التى عانت من جفاف استمر 5 سنوات وتشهد حاليا ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة خصوصا فى مناطقها الجنوبية.

ويكافح رجال الإطفاء 14 حريقا اندلع واحد من اكبرها بالقرب من منطقة سان لويس اوبيسبو الواقعة فى منتصف الطريق بين لوس انجليس وسان فرانسيسكو. وقد دمر حوالى 23 الفا و900 هكتار ولم تتم السيطرة على اكثر من 15 بالمئة منه حسب السلطات.

وفى محيط سانتا بربارا يحاول نحو الف من رجال الاطفاء وقف هذا الحريق بمساعدة مروحيات تقوم برش المياه، وادى حريق آخر اندلع السبت الى تدمير 7800 هكتار فى منطقة سانتا بربارا وما زالت فرق الاطفاء بعيدة عن السيطرة عليه.

وروت ساره غوستافسن التى تقيم فى المنطقة، لصحيفة لوس انجليس تايمز انها كانت تقوم بتغيير اطارات سيارتها عندما رأت عمودا من الدخان وادركت ان قططها الستة عالقة داخل المنزل. واضافت انها هرعت الى المنزل لانقاذ هذه الحيوات ثم هربت. وقالت “انه امر مخيف. عندما عدت الى بيتى لم يكن هناك سوى دخان ورماد”.

ودمر حريق آخر فى شمال مدينة ساكرامنتو 5600 هكتار ولم تتم السيطرة عليه. وقد دفع السلطات الى اجلاء سكان ودمر 17 مبنى. واصيب اربعة اشخاص بجروح.