أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنحو 0.8% مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 248 .4 نقطة، مشيرا الى أن معدل التضخم ارتفع فى الفترة من يناير إلى يونيو 2017 بنحو 31% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وأوضح جهاز الاحصاء فى نشرته الشهرية والتى حصلت وكالة آنباء الشرق الاوسط على نسخة منها أن معدل التضخم على اساس سنوى زاد بنحو 30.9% مقارنة بشهر يونيو 2016.

وبين ان شهر رمضان المبارك وعيد الفطر دفعا بأسعار الطعام الشراب خلال الشهر الماضي للارتفاع بنحو 0.6 % مقارنة بالشهر السابق عليه ، وعلى أساس سنوى زادت الاسعار بنحو 40.8% مقارنة بشهر يونيو 2016 .

وفى الحضر زاد معدل التضخم فى يونيو الماضي بنحو 0.8 % مقارنة بشهر مايو السابق عليه ليبلغ 240.3 نقطة ، وعلى اساس سنوى زاد بنحو 29.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي ، وفى الريف زاد معدل التضخم بنحو 0.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 258 .2 نقطة، كما زاد على أساس سنوى 32.1% مقارنة بشهر يونيو 2016 .