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"مميش" : قناة السويس "العمود الفقرى" للاقتصاد المصري
الفريق مهاب مميش

"مميش" : قناة السويس "العمود الفقرى" للاقتصاد المصري

2017-07-10 08:16:44
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية تمضى قدمًا فى تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، لإعادة الريادة إلى الاقتصاد المصرى.

وشدد “مميش” فى تصريحاتٍ صحفية، على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة، باعتباره اللبنة الأولى للمشروع الطموح الخاص بتنمية منطقة قناة السويس، لتحويل المنطقة لمركز لوجيستى وصناعى عالمى، يضم 6 موانئ ومناطق صناعية متنوعة.


ووصف “مميش” قناة السويس بـ”العمود الفقرى” للاقتصاد المصرى، ومن هذا المنطلق تحرص إدارة الهيئة على زيادة عائداتها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن، وذلك بتبنى مشروعات تنموية وخدمية بالمنطقة، وإعادة هيكلة شركاتها لتكون قيمة مضافة، واعتماد سياسات تسويقية مرنة لجذب خطوط ملاحية جديدة.

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