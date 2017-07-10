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مصرع 7 أشخاص إثر انقلاب حافلة سياحية في بيرو
حادث سير في بيرو

مصرع 7 أشخاص إثر انقلاب حافلة سياحية في بيرو

2017-07-10 08:19:00
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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرين فى انقلاب حافلة سياحية فى منطقة ليما ببيرو، وأظهرت صورا لوكالة الانباء الفرنسية، انقلاب الحافلة على جانبها بعد خروجها عن مسارها .

وتحطمت الحافلة السياحية عقب انقلابها على جانبها ووصلت قوات الأمن بموقع حادث الحافلة وفرضت طوقا أمنيا بمحيط الحادث.

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