متحدث عراقي: إعلان النصر رسميا في الموصل لن يتم إلا بعد تأمينها بشكل كامل

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن إعلان النصر رسميا في مدينة الموصل لن يتم إلا بعد تأمينها بشكل كامل والقضاء على فلول تنظيم داعش، مؤكدا أنه لا داعي للتسرع في إعلان بيان النصر .

وأضاف الحديثي ـ في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين ـ أن القوات العراقية حسمت الجانب العسكري في الموصل ولكن يتبقى البعد الأمني وهو يتمثل في تأمين الأحياء والمناطق المحررة والقضاء على الجيوب التي يتواجد بها فلول داعش وملاحقتهم والقضاء عليهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد قام أمس بزيارة مدينة الموصل لتهنئة القوات العراقية ب”النصر” على تنظيم داعش .

وخاضت القوات العراقية مدعومة بقصف جوي أمريكي، قتالا لاستعادة السيطرة على الموصل، منذ 17 أكتوبر 2016 .