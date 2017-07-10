قال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية أن النمسا منعت نهاد زيبكجى وزير الاقتصاد التركى من دخول البلاد، لحضور فعالية فى ذكرى مرور عام على تحركات الجيش فى تركيا.

وقال المتحدث لمحطة “أو.أر.إف” الإذاعية “بوسعى أن أؤكد أن وزير الخارجية (النمساوى سيباستيان) كورتس منع فى حقيقة الأمر وزير الاقتصاد التركى من دخول البلاد، وأن الزيارة كانت تشكل “خطرا على النظام العام والأمن فى النمسا” .