تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة محاكمة 21 متهمًا بـ”حرق كنيسة كفر حكيم”.

وكانت محكمة النقض قضت بقول الطعن المقدم من المتهمين على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

وأسندت النيابة للمتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل، وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية “كنيسة مريم العذراء” بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

واتهمت النيابة العامة كل من أشرف حلمى القهاوى ووائل محمود ومحمود رفاعى ومحمد عبد الستار وخضر همام وعبد القادر فهيم ومحمد حبشوت وحسن عبد العظيم وعادل عبد الفتاح وحاتم السيد وأحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبرى محمد سطوحى أبو حنيش ومحمد سامى وهانى سعد حنفى وجلال حبشوت عبده محمد وأحمد محمد عبد الواحد وياسر فرج وحسام حمدى الكومى ومحمود أيمن، بالتورط فى حريق “كفر حكيم” بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.