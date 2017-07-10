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رئيس لجنة انتخابات الكونغو يرجح عدم إجراء انتخابات رئاسية هذا العام
الكونغو جوزيف كابيلا

رئيس لجنة انتخابات الكونغو يرجح عدم إجراء انتخابات رئاسية هذا العام

2017-07-10 08:11:19
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قال رئيس اللجنة الانتخابية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الأحد إنه لن يتسنى على الأرجح إجراء انتخابات لاختيار خلف للرئيس جوزيف كابيلا هذا العام فيما يمثل خرقا لاتفاق مع المعارضة ضمن لكابيلا البقاء بعد انتهاء فترة رئاسته.

ووفقا للدستور كان لزاما على كابيلا ترك منصبه في نهاية فترة رئاسته الثانية في ديسمبر كانون الأول لكنه أبرم اتفاقا مع زعماء المعارضة نص على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية 2017 وعدم ترشح كابيلا لفترة ثالثة.

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