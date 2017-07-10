أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الإثنين أن 46 دولة و3 منظمات دولية أبدت مواقفها بشأن إدانة أو معارضة ما أقدمت عليه كوريا الشمالية من إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات يوم 4 يوليو الجاري.

وذكرت الوزارة في بيانات مقدمة إلى اللجنة البرلمانية لشؤون الدبلوماسية والوحدة أن 46 دولة مثل الصين واليابان وروسيا، و3 منظمات دولية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي - أبدت إدانة أو معارضة لإطلاق الصاروخ مؤخرا من قبل كوريا الشمالية من خلال تبني بيانات أو إبداء مواقف.. وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشارت إلى أن الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقامة في يومي 7 و8 يوليو في هامبورج بألمانيا، دعت مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة إلى اتخاذ رد فعل مناسب ضد استفزاز كوريا الشمالية.