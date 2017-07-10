يصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكويت، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة أمير البلاد لبحث جهود حل أزمة قطر.

وألقى رفض الدوحة لمطالب دول الخليج بالكف عن دعم الإرهاب بظلاله على قمة مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورج يومي الجمعة والسبت، وفقا لما جاء على موقع العربية.

والتقى تيلرسون نظيره السعودي عادل الجبير على هامش القمة وبحث معه تطورات أزمة قطر، وصرح بقوله: “نحن ندعم وساطة الكويت ونسعى للعمل سويا بالتركيز على محاربة تمويل الإرهاب”.

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بقلق متزايد من احتدام الخلاف واستمراره لفترة طويلة.

وإلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عزم بلاده والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.