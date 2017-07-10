احتراق سيارة تحمل لوحات فنية لبيكاسو و فاسر2017-07-10 03:45:39
اندلعت أمس الأحد، النيران بحافلة محملة باللوحات والصور الفنية، يحمل بعضها توقيع الفنان الإسباني الشهير بيكاسو، والفنان النيوزلندي الأصل هندرت فاسر، وكانت الحافلة في طريقها إلى أحد المعارض الفنية في منطقة تيمبلهوف، جنوب العاصمة الألمانية برلين.
بحسب صحيفة “دي فيلت” الألمانية، فإن الحافلة كانت من نوع “فولكس فاغن”، وبعد أن” اشتم السائق رائحة غريبة لجأ إلى أحد منافذ الطريق السريع الذي كان يسير فيه، وما أن توقف حتى اندلعت النار بالمحرك، مما اضطره للخروج ومحاولة إنقاذ اللوحات، ولكنه للأسف لم يتمكن من إنقاذ سوى صندوق واحد فقط”.
وأضافت الصحيفة أن “قوات الأمن أغلقت الطريق لمدة ساعتين، وحاولت إخراج اللوحات، ولكن أغلبها كان قد تعرض للتلف، وأصبحت ترى اللوحات الثمينة تغطي أطراف الشارع العام، ورفضت قوات الأمن الإفصاح عن قيمة الخسائر المادية المترتبة على هذه الحادثة، واكتفت بالقول إن السائق في السبعينيات من العمر وهو بخير ولم يصب بأذى “.
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