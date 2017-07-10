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بريد الجزائر يلغى استخدام اللغة الفرنسية انتصارا للعربية
|S|اللغة العربية

بريد الجزائر يلغى استخدام اللغة الفرنسية انتصارا للعربية

2017-07-10 03:43:16
محيط - متابعات

تزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى الـ55 لاستقلالها، أعلن مجلس إدارة بريد الجزائر، أنه قرر إلغاء استعمال اللغة الفرنسية في جميع الوثائق والمحررات الرسمية، وتعويضها بوثائق محررة باللغة العربية، مع وضع الآليات اللازمة لتطبيق القرار على أرض الواقع.

القرار جاء بعد أيام فقط من تعيين، عبدالكريم دحماني، مديرا عاما لبريد الجزائر.

وبحسب بيان الهيئة، فقد تقرر تحرير الوثائق الإدارية لبريد الجزائر باللغة العربية سواء ما تعلق منها بالعقود أو القرارات وكل ما يتعلق من وثائق تصدر عن بريد الجزائر؛ حيث جاء فيه “أن استعمال اللغة الوطنية في تحرير الوثائق الرسمية سيكون لتعيض اللغة الفرنسية المستعملة حاليا”.

كما أشار محضر اجتماع مجلس إدارة بريد الجزائر، إلى “أن القرار تم اتخاذه في اجتماع استثنائي سابق شهر إبريل/نيسان الماضي وتمت إحالته على التطبيق، لكنه لم يعرف التجسيد الفعلي على أرض الواقع ولو لبند واحد منه”.

وكانت الحكومة الجزائرية السابقة، أعلنت نهاية العام الماضي عن إصدار معاجم تضم كل المصطلحات التقنية والإدارية لكل قطاع، بهدف تسهيل عملية الترجمة من الفرنسية إلى اللغة العربية في كل وثائق الحالة المدنية والمحررات الإدارية.

غير أن قرار إدارة بريد الجزائر يعتبر الأول من نوعه في الجزائر رغم إعادة إقرار الجزائر تعريب المحررات والوثائق في كل الإدارات منذ العام الماضي، في محاولة لإعادة إحياء قانون تعميم اللغة العربية الذي تم إقراره سنة 1990، غير أن اللغة الفرنسية بقيت مهيمنة على الإدارات الجزائرية.

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