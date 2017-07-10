عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، اجتماعًا يوم الجمعة 7 يوليو، لبحث تحضيرات الدورة السادسة التي ستنظم في الفترة من 28 ‬سبتمبر ‬إلى ‬3 ‬من ‬أكتوبر ‬المقبل.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، ومدير المهرجان، جملة من المحاور حول الفعاليات المصاحبة كالملتقى الفكري وملتقى الشارقة للبحث المسرحي والورش التدرييبة، إضافة إلى شخصية المهرجان، كما حدد الاجتماع موعد انطلاق برنامج لجنة المشاهدة التي ستعاين العروض المتقدمة وتختار من بينها الأصلح للمشاركة في الدورة السادسة، وتقرر أن يكون يومي 19 إلى 20 سبتمبر.

وأطلقت إدارة المسرح بالدائرة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، قبل 6 أعوام ليكون منصة لهواة المسرح، تحتفي بإبداعاتهم وتشجعهم وتبرزهم في المجال.

والمهرجان هو جزء من برامج تأهيلية وتدريبية عدة يتم تنظيمها في الشارقة بهدف ترسيخ الثقافة المسرحية واستكشاف الوجوه الإخراجية والتمثيلية الجديدة دعمًا وتطويرًا للساحة المسرحية المحلية والعربيّة.

وتستمر دورة تدريبية تنظمها إدارة المهرجان سنويًا بالمركز الثقافي، لمدينة كلباء لصقل قدرات المشاركين إلى الـ5 من أغسطس المقبل، وتتضمن 3 ورش في السينوغرافيا والتمثيل والإخراج، وثمة أكثر من 10 مخرجين جدد تقدموا باقتراحاتهم للمشاركة في المهرجان، وقد انتسبوا لهذه الورش، في انتظار أن تقرأ لجنة فنية ملفاتهم الفنية التي تتضمن النص والتصور الإخراجي والطاقم التمثيلي إضافة إلى مستوى حضورهم في الورش، وترشحهم في وقت لاحق إلى برنامج لجنة المشاهدة.

وعمدت إدارة المهرجان إلى وضع شروط مرنة حتى تتيح فرصة المشاركة للجميع، وذلك انسجامًا مع الأهداف التعليمية والثقافية للتظاهرة، في مقدمها أن تقدم العروض باللغة العربية، وأن تعتمد على نصوص مسرحية راسخة ولكتّاب من مختلف أنحاء العالم.

إلى ذلك، يشترط في العروض المشاركة أن تنجز بأبسط الإمكانات التجهيزية، مع التركيز على طاقة الممثل وحركيته، وعبر الاشتغال على عدد من المكعبات والمجسمات التي توفرها إدارة المهرجان، لتشكيل صورة العرض وتوليد ملامحه الدلالية والجمالية الأخرى.