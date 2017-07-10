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إيقاف كاتب سعودي عن العمل للإشادة بالملك سلمان
الملك سلمان بن عبد العزيز

إيقاف كاتب سعودي عن العمل للإشادة بالملك سلمان

2017-07-10 03:36:11
محيط - متابعات

أوقف الكاتب السعودي رمضان العنزي عن العمل بعد مبالغته في الإشادة بالملك سلمان بن عبد العزيز في مقال.

واستخدم العنزي في المقال الذي نُشر بصحيفة “الجزيرة” السعودية صفات مرتبطة بالذات الإلهية.

وبالرغم من أن الإشادة بالملك أمر معتاد في السعودية، فإن التشبيه بالذات الإلهية يثير الحفيظة في السعودية، بحسب مراقبين.

ووصف العنزي في المقال الذي نُشر يوم الجمعة الملك سلمان بأنه “حليم” و”شديد العقاب” ، و ذلك وفقا لبى بى سى .

وأعرب الملك سلمان عن دهشته إزاء المقال، وأصدر تعليمات بوقف العنزي عن العمل، بحسب وسائل إعلام سعودية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية باعتذار العنزي عن مقاله، في عدد من التغريدات، مشيرا إلى أنه لم يقصد الإساءة.

ونشرت الصحيفة بالفعل اعتذاراً عن مقال العنزي.

وجاء في اعتذار الصحيفة أن “العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن يقبل، رغم ما حباه الله به - حفظه الله - من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب”.

وقالت الصحيفة: “في مقال الكاتب رمضان بن جريدي العنزي ... اجتهد الكاتب اجتهادًا غير موفَّق”، مضيفة أنها “تستدرك وتعتذر عما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية، وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود”.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بصدور إجراءات ضد الصحيفة أيضاً.

وتداول نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي الموضوع تحت هشتاغ #إيقاف_الكاتب_رمضان_العنزي. وامتدح نشطاء قرار العاهل السعودي بإيقاف الكاتب.

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