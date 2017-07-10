اليونسكو تدرج معبدا في كمبوديا بقائمة التراث العالمي2017-07-10 03:27:06
قالت الحكومة الكمبودية إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أدرجت موقع معبد قديم في البلاد على قائمتها للتراث العالمي ليصل عدد المواقع الكمبودية المدرجة على القائمة إلى ثلاثة.
ويقع موقع سامبور بري كوك على مسافة 206 كيلومترات شمالي العاصمة فنومبينه ويضم عدة معابد منها عشرة ثُمانية الأضلاع.
وقالت اليونسكو على موقعها الإلكتروني “بعض هذه العناصر ومنها العتبات والأقواس والأروقة هي حقيقة من روائع الأعمال الفنية”.
وأضافت أن المنطقة كانت تعرف باسم إيشانابورا عاصمة إمبراطورية تشينلا القديمة وهي حضارة للخمير ازدهرت في القرنين السادس والسابع وسبقت إمبراطورية الخمير.
وتغطي أطلال المنطقة مساحة 25 كيلومترا مربعا. ويكتسب الموقع شهرة متزايدة بين الزوار الأجانب.
وقالت وزارة الثقافة والفنون في بيان يوم الأحد “قرار لجنة التراث العالمي باليونسكو يعد مصدر فخر كبيرا إضافيا لأمتنا”.
وارتفع عدد السياح الذين زاروا كمبوديا بنسبة خمسة بالمئة ليصل إلى خمسة ملايين سائح العام الماضي. ومن المتوقع أن يزور البلاد نحو 5.5 مليون سائح هذا العام.
وهناك موقعان آخران في كمبوديا مدرجان بالفعل على قائمة التراث العالمي منهما موقع أنجكور وات في إقليم سيم ريب الذي كان موقع تصوير فيلم (لارا كروفت: تومب ريدر).
وأضيف موقع سامبور بري كوك إلى القائمة يوم السبت إلى جانب مواقع أخرى في الصين والهند.
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